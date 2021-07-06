Опрос показал, готовы ли россияне пойти на свидание с непривитыми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опрос "Лаборатории Касперского" показал, что больше четверти россиян не решатся пойти на свидание с человеком, если он не привился от коронавируса и не имеет антител, сообщает РИА Новости.

Агентство Sapio провело исследование среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств (в том числе 506 человек из России) в июне этого года.

"28 процентов россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу", – сказано в сообщении по итогам исследования.

Вместе с тем стало известно, что в 2021 году 45% пользователей сервисов для знакомств продолжают общение только в Сети, хотя до 2020 года этот показатель был ниже почти в два раза (24%).

"Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете", – подчеркнули в компании.

Опасность заразиться – не единственная причина, по которой пользователи отказываются от личных встреч: 64% респондентов боятся, что человек окажется не тем, за кого себя выдавал, а 35% опасаются так называемого сталкинга (преследования в виртуальном или реальном мире).

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова рекомендовала пользователям оберегать свою приватность в интернете и не публиковать слишком много информации о себе.

"Злоумышленники умеют комбинировать данные, которые собирают из открытых источников, и могут использовать их для фишинга или откровенного мошенничества", – объяснила эксперт.

Ранее в "Лаборатории Касперского" посоветовали не привязывать аккаунты в социальных сетях к профилям в приложениях для знакомств, так как это угрожает сохранности личных данных и может послужить поводом к преследованию в реальной жизни.

По словам эксперта, "Лаборатория Касперского" повторно проверила безопасность сервисов для знакомств и пришла к выводу, что по сравнению с 2017 годом эти мобильные приложения стали безопаснее с технической точки зрения, особенно в вопросе перехвата данных, но риски нарушения приватности остаются серьезными.

