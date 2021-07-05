Выявлена новая схема дистанционного хищения денег у россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники полиции и специалисты компании Group-IB обнаружили новую схему хищения денег со счетов россиян. Об этом сообщается на сайте МВД.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники публиковали объявления о продаже недвижимости на популярных сайтах. Желающих приобрести объект они просили подтвердить платежеспособность.

"Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции", – уточнила Волк.

После совершения перевода мошенники могли узнавали персональные данные получателей и изготавливали на их имена поддельные документы. С ними злоумышленники отправлялись в кредитно-финансовые организации и снимали средства со счетов граждан.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев рассказал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.

