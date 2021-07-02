Эксперт рассказал, на каких сайтах лучше не расплачиваться картой

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85% покупок в интернете оплачиваются банковскими картами, при этом важно помнить, что есть сайты, на которых не стоит оставлять свои личные данные. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Ecwid, создавшей приложение-конструктор интернет-магазинов, Владимир Тарасов.
По его словам, категорически нельзя вводить данные карты на незащищенных сайтах, при переходе на которые в адресной строке отсутствует знак замка. Это также касается страниц, не содержащих отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.
Он настоятельно рекомендует оплачивать покупки напрямую, избегая перевода средств на интернет-кошельки, которые часто оказываются мошенническими. Также безопасности данных карты может угрожать ее привязка к какому бы то ни было сайту, за исключением надежных и проверенных покупателем магазинов.
Если человек часто совершает онлайн-покупки, то ему стоит завести для этого отдельную карту, считает Тарасов.
Эксперт призвал по максимуму контролировать все финансовые операции в интернете, в чем помогут СМС и push-уведомления, внимательно следить за банковскими данными и персональной информацией.
Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что для того, чтобы стать невидимкой для интернет-мошенников, необходимо регистрироваться на различных ресурсов с помощью электронной почты, которая раньше нигде не использовалась.
Он отметил, что почта может быть "ключом" ко всем аккаунтам в социальных сетях, поэтому злоумышленники могут получить к ним доступ, нажав кнопку "вспомнить пароль".
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