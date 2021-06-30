Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества

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Клиенты банков рискуют до конца года лишиться до одного миллиарда рублей из-за новой схемы интернет-мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе международной компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.
Речь идет о возникновении нового типа мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете, с которых деньги покупателей уходят непосредственно злоумышленникам через легальную транзакцию в банке. По данным Group-IB, каждый месяц происходит порядка 3,7 миллиона таких операций. Всего за первое полугодие 2021 года мошенникам удалось украсть свыше 400 миллионов рублей.
В компании подчеркнули, что из-за данной схемы обмана страдают все: клиенты банков, банки-эмитенты, онлайн-сервисы и магазины, платежные системы, бренды которых нелегально и без их ведома используются в мошеннической схеме.
Руководитель направления Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов отметил, что банкам следует усилить защиту от модифицированной схемы мошенничества, блокируя саму возможность обращения фейковых мерчантов к легитимному серверу 3-D Secure.
"Как правило, это делается с помощью прямых запросов, генерируемых мошенниками, или автоматизированным способом, то есть ботами", – сказал он.
Крылов добавил, что в настоящее время подобной защитой обеспечены лишь единицы из числа наиболее крупных российских банков, однако ситуация должна перемениться, чтобы финансовый и репутационный ущерб не увеличивались.
Ранее руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что некоторые снимки, которые люди выкладывают в социальных сетях, могут быть источником информации для злоумышленников.
По его словам, профиль в соцсетях, доступный для всех, не является местом размещения фото билетов или посадочных талонов на самолет. Информация, которая читается на таких снимках, дает возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другие данные.
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