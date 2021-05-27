Россиянам рассказали, чем нельзя делиться в соцсетях

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Некоторые снимки, которые люди выкладывают в социальных сетях, могут быть источником информации для злоумышленников. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

По его словам, профиль в соцсетях, доступный для всех, не является местом размещения фото билетов или посадочных талонов на самолет. Информация, которая читается на таких снимках, дает возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другие данные, уточнил Никитин.

"С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету", – отметил специалист.

Эксперт также напомнил, что в настоящее время почти все билеты на различные представления – это одноразовые QR-коды.

Ранее стало известно о самой крупной сумме, которую сумели украсть телефонные мошенники у одного человека. У 54-летней женщины похитили 380 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка и заявили, что намерены спасти деньги клиентки. В течение месяца женщина снимала средства со своего счета и отправляла их мошенникам.