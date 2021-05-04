Роскачество перечислило популярные мошеннические схемы

08:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты Роскачества предупредили об активизации мошенников с авиабилетами и социальными выплатами, о которых объявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.
В Роскачестве напомнили, что во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ пообещал выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника.
"По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия", – говорится в сообщении.
Необходимо дождаться заявлений из официальных источников, а до этого момента нужно игнорировать письма на электронную почту с просьбой перейти по ссылке и рассылки, имитирующие дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат.
"Это открывает путь вирусу и мошенникам к любым личным данным", – говорится в сообщении.
Также эксперты предупреждают, что в период праздников активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор авиабилетов.
"Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30–50% или даже больше)", – отметили специалисты.
Они уточнили, что разновидностью такого мошенничества может быть предложение купить детские турпутевки с кешбэком в размере 50%. Однако настоящая их продажа от государства стартует только 20 мая.
Ранее специалисты Group-IB рассказали о новом способе обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Злоумышленники разрабатывают такие приложения и генерируют фишинговые страницы, которые полностью дублируют сайты реальных сервисов. Через форму оплаты жертва сама переводит средства мошенникам. Средний чек одной кражи составляет 500–1 500 рублей, однако в случае с покупкой товаров может возрастать до десятков тысяч рублей.
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