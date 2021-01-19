Специалисты назвали популярные схемы финансовых махинаций

12:21
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Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин рассказал, что более чем в половине случаев финансовых махинаций оказываются замешаны родственники. Через них злоумышленники часто выводят активы компании, пишет РИА Новости.
"Бывали ситуации, когда мошенники выводили активы не только на членов семьи или других родственников, но и на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", – пояснил он.
Баулин рассказал, как к Group-IB однажды обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Выяснилось, что владелец бизнеса предоставил ложные данные о финансовом положении компании при получении кредита.
"Через подставные фирмы он вывел часть средств за границу на свои личные счета и счета своих близких", – сказал специалист.
Во время другого расследования выяснилось, что владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына.
"Оказалось, что часть бумаг с подписью нового гендиректора оказалась подложной: бенефициар активно выводил средства за рубеж. К сожалению, такие бизнесмены не задумываются, что их близких, которых они втягивают в свои дела, могут коснуться последствия", – добавил Баулин.
Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные товары. Они просили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали женщинам по СМС.
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