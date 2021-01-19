В Москве мужчина заявил в полицию об оформлении кредита и ипотеки под гипнозом

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В столице мужчина заявил в полицию об оформлении кредита и ипотеки под гипнозом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По словам заявителя, 28 октября прошлого года, находясь под гипнозом, в присутствии сотрудников организации в отделении банка на улице Брянской он подписал договор на оформление кредита и ипотеки на 5,5 миллиона рублей.

"А 13 ноября в том же банке он получил в кассе 4 миллиона 950 тысяч рублей и передал их без всякого оформления сотрудникам организации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные товары. Они просили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали женщинам по СМС.