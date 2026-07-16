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Качество связи и интернета улучшили на ЦКАД, завершив проект по расширению сети мобильной связи на трассе в Московском регионе, сообщает пресс-служба компании МТС.

Работы по установке современного телеком-оборудования вдоль магистрали велись с 2021 года совместно с ГК "Автодор". За последний год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, выросло на 17 процентов, а площадь покрытия – на 16 процентов. Сейчас на трассе и прилегающих территориях работают порядка 130 базовых станций стандарта LTE компании.

Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета на ЦКАД составляет 52 Мбит/с. В дальнейшем наличие сети LTE позволит развернуть вдоль автодороги систему видеонаблюдения и другие умные решения.

"ЦКАД входит в перечень федеральных дорог, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены LTE-покрытием, и, конечно, в силу своей значимости для миллионов жителей столичного и других регионов является приоритетным направлением. Мы последовательно, вслед за этапами открытия трассы, обеспечивали на ней телеком-инфраструктуру и теперь закрыли все остававшиеся до недавнего времени "белые пятна", – прокомментировал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Заместитель председателя правления ГК "Автодор" Константин Макиев отметил, что системная работа по повышению доступности и стабильности услуг связи на скоростных трассах ведется с 2019 года. Следом за трассами М-11 "Нева" и М-12 "Восток" работы завершены и на ЦКАД. В совокупности это позволило замкнуть коридор стабильной и высокоскоростной сотовой связи протяженностью более 1,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что специалисты в РФ планируют массово внедрять искусственный интеллект (ИИ) в телеком-отрасли. В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета.

Речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть. Операторы в РФ уже реализовали пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Они продемонстрировали повышение пропускной способности сетей на 20–30% и снижение задержек примерно на половину.