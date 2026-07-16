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16 июля, 15:14

Транспорт

Свыше 250 остановочных павильонов нового типа произведено на СВАРЗ с начала года

Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

С начала года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) произведено свыше 250 остановочных павильонов нового типа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Современные остановки делают ожидание транспорта комфортнее и способствуют улучшению городской среды", – отметил Ликсутов.

В целом на СВАРЗ с 2018 года смогли собрать свыше 6 300 современных остановочных павильонов. В их производстве на предприятии участвуют свыше 400 высокопрофессиональных специалистов.

Ранее электробусы вышли на маршруты городского транспорта в ряде районов Москвы. Они появились на маршрутах 961, 130, с258 и 315. С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута. В частности, экологичный транспорт вышел на маршруты на западе, юго-западе и в центре Москвы.

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