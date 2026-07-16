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16 июля, 15:00

Город

Жилой комплекс по программе реновации появится в Тимирязевском районе

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Жилой дом по программе реновации возводится в Тимирязевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Здание строят на месте снесенных по программе домов в Линейном проезде. Общая площадь новостройки превышает 36 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из двух корпусов башенного типа, объединенных подземной автостоянкой. В доме будет 368 квартир общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.

Сейчас на площадке ведутся монолитные работы. В одном из корпусов начали кладку наружных и внутренних стен, параллельно выполняют черновую отделку и монтаж инженерных систем.

Как отметил Овчинский, новостройка расположена в месте с хорошей транспортной доступностью: до станции третьего Московского центрального диаметра Петровско-Разумовская – пять минут пешком, до одноименной станции метро – 10 минут. Рядом есть остановки общественного транспорта, а для автомобилистов предусмотрен выезд на Дмитровское шоссе.

Здание строят по монолитной технологии. Фасады выполнят из крупноформатных металлических панелей белого, антрацитово-серого и терракотово-красного цветов. Все квартиры спроектированы с остекленными лоджиями, корзины для кондиционеров выполнены в цвет фасада.

Генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов рассказал, что на первых этажах оборудуют комнаты для консьержей и колясочные для хранения самокатов, детских колясок и велосипедов. Входы в подъезды сделают на одном уровне с тротуаром, без ступеней и порогов – для удобства маломобильных жильцов. Во дворе появится детская площадка с современными игровыми элементами, спортивная зона и место для спокойного отдыха.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что объект на участке площадью свыше 0,7 гектара регулярно проверяют инспекторы комитета. Уже состоялось три выездных мероприятия, в ходе которых оценили соответствие выполненных конструкций и материалов проектной документации.

Тимирязевский район – один из самых зеленых на севере столицы: около трети его территории занимают парки и природные зоны. Неподалеку от жилого комплекса находятся Мичуринский сад и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН. В пешей доступности – школы, магазины, кафе, спортивные объекты и торговые центры.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза.

Другой дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-востоке столицы. Соответствующее разрешение оформил Комитет государственного строительного надзора города Москвы. В зданиях установят 24 лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов с функциями перевозки пожарных подразделений и обеспечения доступности для маломобильных граждан.

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