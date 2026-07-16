Врач Логина посоветовала аллергикам не носить медицинские маски в пик цветения трав

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Исключение из рациона томатов, кабачков, винограда и арбузов, а также ношение головного убора и респиратора на улице помогут аллергикам легче пережить пик цветения трав. Об этом Москве 24 рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Ранее эксперты предупредили москвичей о максимальном уровне аллергоопасности с 16 июля. Концентрация пыльцы полыни, сорных трав и злаковых растений достигнет критических значений, что способно вызвать реакции даже у тех, кто обычно переносит такие периоды достаточно легко, сообщает MK.RU.

По словам Логиной, в такие дни аллергикам надо стараться как можно меньше находиться на улице.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Если же выходы неизбежны, первое правило – не надевать медицинскую маску. Дело в том, что она все равно пропускает пыльцу, и в итоге аллерген скапливается непосредственно на ткани, усугубляя состояние страдающего поллинозом.

Она добавила, что реально помочь в этой ситуации может только респиратор. Также обязательно нужно надевать головной убор, который будет полностью закрывать волосы, ведь самая высокая концентрация пыльцы обычно скапливается именно на них.

Вернувшись с улицы домой, важно сразу поменять всю одежду, принять душ и помыть голову, отметила врач.

Также аллерголог порекомендовала как можно чаще делать в доме влажную уборку. Обязательно нужно установить на окна (а в дачных домах еще и на входные двери) специальные сетки. Однако перед их покупкой важно проверить инструкцию: в ней должно быть указано, что ткань способна защищать не только от насекомых, но и от пыльцы, предупредила врач.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Кроме того, не стоит забывать о риске возникновения перекрестной пищевой аллергии. В случае поллиноза из-за сорных трав и злаковых растений реакция может проявиться на все культуры семейства пасленовых, например томаты, кабачки, баклажаны, картофель, патиссоны, а еще на виноград, дыню и арбузы. Поэтому во время пика пыления стоит исключить из рациона данные продукты.

Что касается антигистаминных препаратов, то их должен назначить врач. Спектр лекарств достаточно высок, и механизм действия может различаться, поэтому при выборе специалист должен учесть все особенности, подчеркнула Логина.

Врач добавила, что в целом активный сезон поллиноза может закончиться только ближе к середине осени, так как сорные травы способны цвести весь сентябрь.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что в последнее время в Московском регионе встречаются такие обитатели южных районов, как пауки-осы. Их укус может представлять опасность для тех, кто склонен к аллергической реакции.