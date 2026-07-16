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16 июля, 13:50

Культура

Народного артиста Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Похороны народного артиста России Юрия Смирнова завершились на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Перед погребением состоялось отпевание.

Актера похоронили на 21-м участке, известном как аллея деятелей искусств. Рядом покоятся народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Смирнов умер 11 июля на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Сын артиста Максим Смирнов рассказал, что незадолго до смерти актер продолжал работать в театре и чувствовал себя хорошо.

Прощание прошло в Театре на Таганке, где актер служил более 60 лет. Проститься с ним пришли свыше 100 человек. После завершения церемонии гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты.

Артист сыграл почти 80 ролей в кино. Известность ему принесли работы в фильмах "Бумбараш" и "Старики-разбойники", а также роль Петра Полипова в сериале "Вечный зов".

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