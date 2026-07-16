Песков заявил о продолжающемся развитии зарубежного туризма в России

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В России продолжается развитие зарубежного туризма, о чем свидетельствует увеличивающийся поток иностранных путешественников как в Москве, так и других городах страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, среди гостей все чаще стали встречаться жители Китая, арабских государств и стран Персидского залива.

"И мы рады этим туристам", – сказал представитель Кремля, подчеркнув, что они способствуют развитию российской экономики, а также малого и среднего бизнеса.

Между тем среди самих россиян укрепилась тенденция на короткие туристические поездки внутри страны, которая зародилась еще в 2025 году. Ранее граждане предпочитали 3–4-дневные поездки на длинные праздники, но теперь это стало стандартом. В настоящее время путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий.