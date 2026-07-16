Песков: перестановки в кабмине Украины не имеют значения для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения в структуре киевского режима, в том числе кадровые перестановки в правительстве Украины, не имеют принципиального значения для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас именно важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия пока не видит быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине. При этом, по его словам, Москва сохраняет открытость к диалогу.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах сменить руководство МВД и украинский кабмин. Помимо этого, он хотел отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

Украинский лидер поблагодарил Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу и предложил ей возглавить "новое значимое направление". На следующий день она направила заявление об отставке в Раду. В результате большинством голосов уход Свириденко был одобрен.

Согласно украинскому закону, отставка премьер-министра повлечет за собой прекращение полномочий всего правительства. После этого Зеленский направил в Раду представление о назначении нового председателя кабмина. В результате Рада проголосовала за назначение главы компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого на соответствующий пост. При этом опыта работы в государственном управлении у него нет.

