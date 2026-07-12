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12 июля, 15:10

Политика

Зеленский заявил о планах сменить правительство Украины

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах сменить правительство и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Я поблагодарил Юлию за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление", – написал украинский лидер.

Он также добавил, что планирует сменить руководство правоохранительных органов Украины.

Ранее Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операции против России "ради побуждения к окончанию войны". Это произошло после его встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой. По словам украинского лидера, операция уже утверждена.

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