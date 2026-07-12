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12 июля, 13:08

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ФНПР: очереди на заправку могут стать уважительной причиной опоздания на работу

Очереди на заправку могут стать уважительной причиной опоздания на работу – ФНПР

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Уважительными причинами чаще всего признаются <...> срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей", – говорится в сообщении.

В ФНПР подчеркнули, что важно быстрее уведомить руководителя об опоздании, указав причину. При этом руководство может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.

В случае претензий в ФНПР рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре.

Проблемы на топливном рынке возникли в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производства и пытаются насытить внутренний рынок.

Владимир Путин призвал предпринять дополнительные меры, которые позволили бы стабильно снабжать бензином и дизелем людей, бизнес и социально значимые организации.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с топливом, сообщал, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные проблемы на заправках связаны с корректировкой логистики.

В Москве и Петербурге запустили приложение для проверки наличия топлива на АЗС

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