Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее была отражена атака еще трех беспилотников. К настоящему моменту силы ПВО уничтожили уже 40 вражеских БПЛА.

В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.