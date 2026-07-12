12 июля, 15:03Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Фото: MAX/"Минобороны России"
Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее была отражена атака еще трех беспилотников. К настоящему моменту силы ПВО уничтожили уже 40 вражеских БПЛА.
В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.