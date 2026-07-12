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Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Изменения в работе связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

При этом ранее в аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В свою очередь, Внуково также принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения в авиагаванях ввели на фоне атак вражеских беспилотников. Всего на данный момент силы ПВО Минобороны отразили атаку уже 41-го БПЛА, летевшего к Москве.