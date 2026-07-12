Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Сейчас все три авиагавани работают в штатном режиме. Ранее в столичных аэропортах вводились временные ограничения.

Воздушные гавани работали по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности полетов. Меры действовали на фоне массированной беспилотной атаки, которая продолжается с пятницы, 10 июля.

Как сообщал Сергей Собянин, за последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 дронов. По последним данным, силы ПВО уничтожили 47 беспилотников на подлете к столице.