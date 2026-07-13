Собянин: уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила еще 5 БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

По словам Сергея Собянина, ночью 13 июля силы ПВО уже сбили 24 украинских дронов, которые пытались атаковать столицу.

В целях безопасности полетов аэропорт Внуково временно ограничил работу, обслуживая рейсы только по согласованию с ведомствами. В Росавиации предупредили, что в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.