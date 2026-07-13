13 июля, 05:02Мэр Москвы
Собянин: уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО уничтожила еще 5 БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.
По словам Сергея Собянина, ночью 13 июля силы ПВО уже сбили 24 украинских дронов, которые пытались атаковать столицу.
В целях безопасности полетов аэропорт Внуково временно ограничил работу, обслуживая рейсы только по согласованию с ведомствами. В Росавиации предупредили, что в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.