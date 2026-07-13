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13 июля, 10:37

Спорт

ITTF допустит россиян к турнирам под своей эгидой с 28 июля

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) начнет полноценный допуск спортсменов из России к турнирам под своей эгидой с 28 июля. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Исполнительный совет ITTF утвердил полное восстановление участия российских спортсменов на соревнованиях с флагом и гимном. Принимая решение, совет учитывал среди прочих факторов и заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля.

МОК рекомендовал снять санкции с атлетов из РФ для участия в мировых состязаниях. При этом россияне должны соответствовать антидопинговым требованиям.

Кроме того, МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. В Кремле эту новость назвали положительной.

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