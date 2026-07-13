Сильные вспышки ожидаются на Солнце 13 и 14 июля

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Ученые спрогнозировали сильные вспышки класса М на Солнце 13 и 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

При этом всплески будут сопровождаться низкой активностью на звезде. Также в пресс-службе рассказали, что в минувшее воскресенье, 12-го числа, была зафиксирована вспышка, достигшая уровня М1.1.

Ранее исследователи объявили о завершении на Солнце одного из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня. Причиной стало формирование двух крупных групп пятен № 4478 и 4479.

Всего за этот период специалисты зафиксировали 140 вспышек. Однако лишь две из них были максимального балла X. Таким образом, всплеск прошел по "спокойному сценарию".