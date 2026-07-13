Парк автобусов на газе в Москве обновлен более чем на 60%

Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Автопарк автобусов на газомоторном топливе с 2023 года обновили более чем на 60%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, всего в Москве и Подмосковье работает около 350 подобных автобусов. При этом на площадке "Ховрино" работают автобусы российского производства на компримированном природном газе. По будням в среднем на маршрутах площадки пассажиры совершают более 137 тысяч поездок.

"Такая техника помогает снижать количество выбросов вредных веществ в атмосферу", – сказал он.

Площадка обслуживает 22 городских и 12 пригородных маршрутов "Москва – область". В целом здесь работают свыше 650 водителей. Автобусы ЛиАЗ-5292.67 оборудованы системой климат-контроля и адаптивным освещением салона. Модель обладает низким полом и вмещает более 100 пассажиров.

Проект "Москва – область" стартовал в 2025 году. За это время в Подмосковье ввели уже свыше 40 маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Это стало возможным благодаря договоренности между правительствами Москвы и Московской области.

Кроме того, в текущем году "Мосгортранс" получит еще свыше 500 автобусов большого и среднего класса разных моделей. До конца года планируется запустить свыше 50 новых маршрутов, которые свяжут столицу с Подмосковьем.

На пригородных направлениях уже курсируют более 360 современных машин. До 2028 года в систему столичного транспорта планируют включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов.

Ранее стало известно, что оплата проезда по биометрии была запущена еще на 35 станциях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Такой способ оплаты работает на всех турникетах метро и МЦК, на "Аэроэкспрессе", речных регулярных маршрутах, МЦД-1.

