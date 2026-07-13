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13 июля, 11:37

Технологии

Возможность оставлять комментарии в каналах появилась в МАХ

Фото: 123RF.com/9moshi

Возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах появилась в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе сервиса.

Функция доступна для пользователей устройств на Android, а также в десктопной и веб-версиях приложения. Активировать ее можно в настройках канала.

Подписчики могут видеть количество комментариев под постами и отвечать на них в формате replay. Авторам каналов, в свою очередь, предоставили возможность взаимодействовать с подписчиками от имени канала.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время планируется добавить возможность ставить реакции на комментарии и отправлять медиафайлы.

Функция создавать каналы или делать из приватного общедоступный в МАХ появилась у пользователей Android на прошлой неделе. Для этого нужно зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, а затем подтвердить создание.

После этого следует перейти к цифровому ID, нажать кнопку "Добавить документы", изменить тип канала на "Публичный" и придумать ссылку с никнеймом. При отсутствии цифрового ID пользователям рекомендовали подключить его во время создания публичного канала или через личный профиль.

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