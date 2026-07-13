Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после ночной атаки беспилотников

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что беспилотники, которые атаковали несколько городских округов Подмосковья, были самолетного типа. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону +7 (916) 240-31-28.

"Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ликвидации воздушных целей над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

В результате атак БПЛА 13 июля погибли три человека и еще трое пострадали в подмосковной Истре. Еще двое жителей получили ранения в Солнечногорске. Также разрушения зафиксированы в деревне Бабкино Истринского округа и в Можайске.

