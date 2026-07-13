Три человека погибли в Подмосковье после падения БПЛА

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Три человека погибли в подмосковной Истре после падения БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, инцидент произошел в поселке Пионерский. Кроме трех погибших, еще трое получили ранения. На месте ЧП возник пожар в пяти частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В целом за ночь 13 июля в регионе силы и средства ПВО и РЭБ ликвидировали 81 БПЛА. Воздушные цели ликвидированы над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

В частности, из-за падения БПЛА в жилой дом в Солнечногорске пострадали два человека, повреждено остекление здания. В деревне Бабкино под Истрой разрушения зафиксированы в двух частных домах.

Кроме того, в Можайске вражеский беспилотник повредил карниз и остекление двух окон одного из многоквартирных домов. Пострадавших нет.

"Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников", – добавил Воробьев.

Ранее сетевой супермаркет в Каменке-Днепровской Запорожской области подвергся атаке украинского БПЛА. Там произошел пожар. Здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят причиненный ущерб и определят сроки по восстановлению.

