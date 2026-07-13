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13 июля, 09:21

Транспорт

Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ограничения введены на фоне информации об отражении атак украинских БПЛА на Москву. В ночь на 13 июля в сторону столичного региона летело свыше 350 вражеских дронов. Всего силы ПВО ликвидировали 50 вражеских дронов на подлете к Москве.

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