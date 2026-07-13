Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ограничения введены на фоне информации об отражении атак украинских БПЛА на Москву. В ночь на 13 июля в сторону столичного региона летело свыше 350 вражеских дронов. Всего силы ПВО ликвидировали 50 вражеских дронов на подлете к Москве.

