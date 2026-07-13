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13 июля, 09:16

Общество

Половина месячной нормы осадков обрушилась на столичный регион за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Свыше 50% месячной нормы осадков выпало в Москве и области в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Самым дождливым местом в регионе оказался Можайск. Местная метеостанция зафиксировала здесь 49 миллиметров влаги, то есть 54% месячной нормы. По оценкам Тишковца, это почти 5 ведер воды на квадратный метр. В Москве в это же время выпало от 10 до 16 литров дождевой воды на квадратный метр.

Самые обильные дожди в Центральной России прошли в Рязани – 62 миллиметра или 82% месячной нормы осадков. В Тверской области фиксировали 52 миллиметра, в Иванове – 41, а в Костроме – 37 миллиметров. Лидером по дождям стал рабочий поселок Вожега, где зафиксировано 72 миллиметра осадков при норме июля в 80 миллиметров.

По словам синоптика, 13 июля интенсивность дождей уменьшится в разы. Они в основном пройдут на стыке Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины – в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, а также на западе Пензенской области и Мордовии.

Ранее в субботу, 11 июля, в Подмосковье выпало 52% месячной нормы осадков. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ фиксировали 8 миллиметров, на Балчуге – 15 миллиметров, а в Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где фиксировали от 23 до 41 миллиметра осадков.

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