ВС РФ нанесли групповые удары по портовой инфраструктуре в Черноморске

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Российские войска ночью 13 июля нанесли удары по портам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет о поражении объектов портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Целей удалось достигнуть благодаря групповым ударам высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.

Как пояснили в ведомстве, объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее ВС России поразили в порту сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера. Также военнослужащие с применением двух БПЛА-камикадзе поразили сухогруз.

Кроме того, расчет БПЛА "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР, которая использовалась в интересах ВСУ.