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16 июля, 12:48

Культура

В Театре на Таганке простились с народным артистом Юрием Смирновым

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым завершилась в Театре на Таганке, передает ТАСС.

Проститься с актером, который служил этой сцене с момента основания театра, пришли более 100 человек. Гроб с телом Смирнова был установлен на основной сцене театра и окружен цветами и венками от коллег и близких. На экране показывали кадры из фильмов с участием актера и фотографии из его театральной жизни.

На церемонии также присутствовали начальник управления театров Александр Фокин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актриса Екатерина Рябушинская, которая вела церемонию. Она отметила вклад Смирнова в профессию и назвала его человеком, не терпевшим фальши в искусстве.

"Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Каждая его роль была исполнена высочайшим профессионализмом, интеллектуальной глубиной и редкой человеческой теплотой", – отметил глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Сын актера Максим Смирнов рассказал, что уход отца стал неожиданностью, так как еще за две недели до смерти артист чувствовал себя нормально, продолжал общаться, ходить и работать в театре.

После прощания гроб с телом Смирнова вынесли из здания театра под аплодисменты. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Представитель театра на Таганке рассказал, что актер скончался у себя дома.

По предварительным данным, причиной смерти Смирнова стал инсульт. По словам приближенных к семье, актер ранее уже переносил инсульт, в связи с чем лежал в реанимации.

Широкую известность Смирнов получил после премьеры сериала "Вечный зов", где он воплотил роль Петра Полипова. Всего в его фильмографии насчитывается 79 работ.

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