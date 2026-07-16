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16 июля, 13:33

Общество

В российских школах могут начать использовать материалы проекта "Во имя героев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил использовать в школах материалы проекта "Во имя героев", где собраны видеоэкранизации историй героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом он заявил на всероссийской конференции "Служение Отечеству как призвание молодежи".

"Я хочу сказать, что идея (проекта. – Прим. ред.) очень важная и своевременная – рассказать о героях, которых знаешь: героях Великой Отечественной войны – бабушках, дедушках, прадедушках, прабабушках, героях специальной военной операции. Нам очень важно, чтобы те истории, которые появляются, мы о них рассказывали в школах", – приводит слова Кравцова РИА Новости.

Министр отметил, что многие работы трогают за душу и будут интересны как школьникам, так и студентам колледжей.

Федеральная платформа творческих работ "Во имя героев" – это новый цифровой проект, в рамках которого молодежь создает видеоэкранизации историй героев прошлого и настоящего.

Ранее Кравцов высказался в поддержку инициативы по включению литературных произведений про СВО в учебные программы. Вопрос обсудили в ходе встречи с педагогами Сахалинской области в парке "Россия – моя история". Мероприятие, в частности, было посвящено обсуждению планов по расширению сети специализированных психолого-педагогических классов.

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