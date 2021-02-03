Мошенники начали использовать для продвижения своих ссылок "Google Фото"

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Фото: depositphotos/OleGunnar
Злоумышленники, похищающие средства со счетов россиян с помощью схемы "выплаты компенсаций", начали использовать альбомы "Google Фото" вместо привычных каналов, таких как почта, мессенджеры и СМС, сообщает газета "Известия".
По данным Group-IB, схема получила популярность весной прошлого года на фоне новостей о коронавирусе и финансовом кризисе. К примеру, мошенники предлагают россиянам получить возврат за уплату НДС, но вместо этого похищают данные банковских карт.
С этого года злоумышленники начали использовать рассылки в "Google Фото". Там есть возможность делиться выбранным фотоальбомом с другими пользователями. Оповещение об этом поступает в виде push-уведомления на телефон.
Новый альбом появляется в разделе "Общие" всего с одной фотографией, где говорится, что пользователю на его имя на сервисе "Госуслуги" одобрили выплату.
Жертве предлагают оплатить комиссию за перевод в размере 398 рублей через фейковый платежный сервис. Когда пользователь вводит свои данные, мошенники похищают их, а затем и средства со счета.
В Сети начали размещать объявления, в которых предлагают купить зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. Как предупреждают в Роскачестве, подобная информация является фейком. Специалисты организации напомнили, что зарубежные вакцины в РФ не поставляются и все предложения об их продаже не соответствуют действительности. По информации Роскачества, люди могут потерять деньги, поверив подобным объявлениям.
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