Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов

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В России злоумышленники используют Telegram-ботов для создания поддельных страниц туристических сервисов. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.
Компания, в которой работает Кравцов, с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Теперь список пополнили онлайн-сервисы для бронирования отелей, аренды недвижимости, а также площадка по поиску попутчиков.
Он рассказал, что злоумышленники разрабатывают Telegram-ботов и генерируют фишинговые страницы, которые полностью дублируют сайты реальных сервисов. Через форму оплаты жертва сама переводит средства мошенникам.
Эксперт отметил, что средний чек одной кражи составляет 500–1 500 рублей, однако в случае с покупкой товаров может возрастать до десятков тысяч рублей. Некоторые злоумышленники списывают со счета жертвы все средства.
Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а общение с пользователями вести на официальном сайте или в приложении.
"Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена", – заключил Кравцов.
Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новом способе взлома аккаунта. Защититься от мошенников возможно, включив двухфакторную аутентификацию.
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