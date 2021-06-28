Эксперт по этикету рассказала, как спланировать свидание в "бесковидном" кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, как вежливо спрашивать у партнера перед свиданием в кафе или ресторане о наличии у него прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

С 28 июня в Москве на все заведения общепита был распространен порядок работы в "бесковидном" режиме. Столичные рестораны и кафе могут принимать гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших им в течение последних шести месяцев. Также внутрь допускают посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, его результаты действуют в течение трех дней. Сдавать анализ необходимо только в московской поликлинике.

Все, у кого есть защита от COVID-19, смогут получить специальный QR-код. Сотрудники заведения проверят его на входе. Правила пока не распространяются на летние веранды, туда пускают без QR-кода до 12 июля.

По словам эксперта по этикету, в современных реалиях вопросы о защите от коронавируса не являются неуместными.

"В обычной доковидной жизни это было бы абсолютно неэтично. В нынешних условиях правила сильно изменились, мы вынуждены вести себя совершенно неестественным образом", – отметила Холгова.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу В этикете есть так называемая фраза-прокладка. Свой вопрос нужно начать примерно так: "Извини меня пожалуйста…" Тем самым мы даем понять, что мы вынуждены это спросить. Это можно использовать при вопросе о защите от COVID-19.

Если уже на входе в заведение выяснилось, что у одного из партнеров нет права его посещать, ситуацию следует воспринять адекватно, советует собеседница Москвы 24.

"Если мы предположим, что молодой человек забыл уточнить, что у девушки нет QR-кода, к этому нужно отнестись с легкостью. Он просто должен сказать, что ничего страшного, и предложить пойти на веранду, если есть такая возможность. Не нужно сейчас нагнетать, обострять. Понятно, что в отношениях не может быть никаких упреков, тем более по такому поводу", – говорит Холгова.

В вопросе, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием, эксперт призвала к взвешенному подходу.

"Когда молодой человек приглашает девушку в ресторан, он ведь не оплачивает ей для этого платье, туфли, косметику. Он просто угощает ее ужином. Поэтому здесь никаких просьб оплатить тест со стороны девушки быть не может", – сказала Холгова.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Если тест платный, а у девушки критическая ситуация с деньгами, ей лучше дождаться зарплаты и сделать его, не привлекая ничью помощь. А молодому человеку сказать, что на этой неделе занята, и предложить встретиться в другой день. Клянчить у мужчины деньги на оплату теста очень некрасиво, это не по этикету.

"Когда мы хотим встретиться с человеком, но не можем сейчас, обязательно нужно предлагать альтернативу. Иначе партнер может подумать, что им вежливо отказывают. Обязательно нужно предложить, в какой день вы можете пойти в ресторан", – добавил эксперт.

Если человек пока не провакцинировался и для собственной безопасности минимизирует контакты с людьми, отказать в свидании в кафе или ресторане можно только в доброжелательной манере, обращает внимание Холгова.

"Искренне говорите, что, к сожалению, вы сейчас по этим причинам вынуждены воздержаться от встречи. Неважно, как к этому отнесется визави, это уже его личная ответственность. А мы со своей стороны доброжелательно и искренне объяснили свою ситуацию. При этом можно предложить альтернативу. К примеру, встретиться после вакцинации", – резюмировала специалист.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, нужно ли проходить ПЦР-тестирование перед вакцинацией от коронавируса. По ее словам, необходимости в этой процедуре нет.