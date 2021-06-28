Вирусолог рассказала, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проходить ПЦР-тестирование перед вакцинацией от коронавируса не нужно, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она пояснила, что делать прививку от COVID-19 можно только при хорошем самочувствии. Если же есть симптомы болезни, будь то коронавирус или просто ОРЗ, вакцинацию в любом случае придется отложить.



"Я не считаю это обязательным. Если вы себя нормально чувствуете, то можно вакцинироваться. Если чувствуете, что заболеваете, даже если это не коронавирус, а просто ОРЗ, то вам нужно отложить вакцинацию на две–три недели. После этого идти и вакцинироваться. Никто не будет ставить вакцину поверх ОРЗ", – цитирует специалиста сайт "Комсомольской правды".

Баранова также призвала ходить на прививку в респираторе ФП-2 или ФП-3. По ее словам, пункты вакцинации это место повышенной опасности.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввел ряд российских регионов.

