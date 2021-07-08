В Москве возбуждены 55 уголовных дел о подделке документов по COVID-19

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Полиция в Москве возбудила уже 55 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус, рассказал глава управления организации дознания столичного главка МВД Павел Милованов. Об этом сообщает ТАСС.
"На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 – справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти – справки о медицинском отводе от вакцинации и одно – об отсутствии контактов с инфекционными больными", – заявил он.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.
Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.
За подделку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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