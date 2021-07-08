Собянин: мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стабилизация ситуации с распространением COVID-19 в Москве внушает осторожный оптимизм, поэтому пока власти города могут воздержаться от введения новых ограничений. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По словам мэра, количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

"И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тысяч человек", – сообщил мэр.

В связи с этим власти решили воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обслуживание на летних верандах посетителей без QR-кодов разрешено до 1 августа. Он подчеркнул, что это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.