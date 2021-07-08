Обслуживание на летних верандах посетителей без QR-кодов разрешено до 1 августа – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Обслуживание на летних верандах посетителей без QR-кодов разрешено до 1 августа, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, последние дни ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется.

"Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации", – сказал он.

Собянин сообщил, что ежедневно в городе вакцинируют около 100 тысяч человек. В связи с этим власти пока могут воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе, подчеркнул он.

"Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом. В заключение мэр заметил, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса внушает оптимизм, но опасность никуда не ушла – риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с COVID-19 поможет только массовая вакцинация, сообщил мэр.

С 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.