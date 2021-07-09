Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин. По его словам, есть снижение уровня заболеваемости.

При этом, по его словам, прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в столице он бы не взялся, поскольку госпитализированных много. Он подчеркнул, что это вызывает тревогу.

"Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", – сказал глава города на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он призвал продолжать активную вакцинацию в столице, а также придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать меры против COVID-19. Специалист подтвердила скачок заболеваемости, но указала на стабилизацию обстановки на примере Москвы.