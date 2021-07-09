Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

12:57
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин. По его словам, есть снижение уровня заболеваемости.
При этом, по его словам, прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в столице он бы не взялся, поскольку госпитализированных много. Он подчеркнул, что это вызывает тревогу.
"Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной", – сказал глава города на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он призвал продолжать активную вакцинацию в столице, а также придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать меры против COVID-19. Специалист подтвердила скачок заболеваемости, но указала на стабилизацию обстановки на примере Москвы.
Попова сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в РФ не превышают 1%
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