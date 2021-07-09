В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за COVID-19

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В Забайкальском крае с 9 июля по 6 августа введен полный запрет на любые массовые мероприятия и работу ночных клубов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

"С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме, – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Исключение составили библиотеки, кинотеатры, филармонии, театры, музеи и дома культуры. Их заполняемость не должна превышать 50%. Такие же правила распространяются на работу салонов красоты, бань, соляриев. Торговые центры и рынки обязали работать при наполняемости не более одного человека на четыре квадратных метра. Кафе и ресторанам запрещено принимать гостей с девяти часов вечера до шесть часов утра.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет необходимости ужесточать меры против COVID-19 по всей России. В свою очередь Владимир Путин подчеркивал, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.