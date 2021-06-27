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Общество

04:28

Власти Бурятии объяснили введение двухнедельного локдауна

регионы общество

Фото: depositphotos/olegpmr@list.ru

Растущая смертность от коронавируса, а также нехватка больничных коек и врачей стали причинами введения в Бурятии двухнедельного локдауна, который начинается с понедельника, 27 июня.

Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов. По его словам, медперсонал работает без выходных, некоторые даже не уезжают из больниц домой.

"Ситуация тяжелая. Главная проблема – это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от COVID. <...> В сутки уходит почти 20 тонн кислорода", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава Бурятии призвал жителей региона не "искать лазейки", а сидеть дома, поскольку введенные ограничения позволят сохранить жизни многим людям.

Режим нерабочих дней в Бурятии продлится до 11 июля. В это время в республике будут закрыты все предприятия. Работу продолжат только жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазины, реализующие товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

Ранее мэр Москвы заявил, что победить пандемию в столице поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные.

Новости России: Бурятия объявила локдаун

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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