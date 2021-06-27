Власти Бурятии объяснили введение двухнедельного локдауна

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Растущая смертность от коронавируса, а также нехватка больничных коек и врачей стали причинами введения в Бурятии двухнедельного локдауна, который начинается с понедельника, 27 июня.
Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов. По его словам, медперсонал работает без выходных, некоторые даже не уезжают из больниц домой.
"Ситуация тяжелая. Главная проблема – это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от COVID. <...> В сутки уходит почти 20 тонн кислорода", – написал он на своей странице в Facebook.
Глава Бурятии призвал жителей региона не "искать лазейки", а сидеть дома, поскольку введенные ограничения позволят сохранить жизни многим людям.
Режим нерабочих дней в Бурятии продлится до 11 июля. В это время в республике будут закрыты все предприятия. Работу продолжат только жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазины, реализующие товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.
Ранее мэр Москвы заявил, что победить пандемию в столице поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные.
Новости России: Бурятия объявила локдаун
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