Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что введение нового локдауна в РФ сейчас не обсуждается. По его словам, на федеральном уровне таких планов нет.

"Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", – отметил он.

Ранее заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничительные меры будут сохраняться в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

До этого Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.