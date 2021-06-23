В Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля

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С 27 июня по 11 июля в Бурятии вводится режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. <...> Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд", – отметили в Оперштабе региона.

Уточняется, что в это время в регионе будет запрещена работа всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, общественного транспорта, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

Ранее в связи с усложнившейся эпидемобстановкой на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работников туристической отрасли.

Подобная мера на данный момент действует в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе, а также в Москве, Калининградской и Мурманской областях.

