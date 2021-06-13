На въезде в Ивановскую область появились посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Въезд в Ивановскую область для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям, будет осуществляться особым образом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

"Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении <…> Причина такого решения оперативного штаба – ухудшение эпидситуации в столице", – говорится в сообщении.

По прибытии в регион не придется самоизолироваться или представлять справки тем, кто завершил курс вакцинации. Въехать в регион смогут также граждане с отрицательным тестом на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, или имеющие справку о наличии антител, выданную после 1 января 2021 года.

В официальном сообществе Ивановской области в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что такие же правила действуют для желающих остановиться в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха и санаторно-курортных организациях региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в столице в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.