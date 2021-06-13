Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:17

На въезде в Ивановскую область появились посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Въезд в Ивановскую область для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям, будет осуществляться особым образом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

"Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении <…> Причина такого решения оперативного штаба – ухудшение эпидситуации в столице", – говорится в сообщении.

По прибытии в регион не придется самоизолироваться или представлять справки тем, кто завершил курс вакцинации. Въехать в регион смогут также граждане с отрицательным тестом на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, или имеющие справку о наличии антител, выданную после 1 января 2021 года.

В официальном сообществе Ивановской области в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что такие же правила действуют для желающих остановиться в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха и санаторно-курортных организациях региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в столице в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать