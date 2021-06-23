В России выявили 17 594 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 770 (15,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 534 случая, на Московскую область – 2 323, на Санкт-Петербург – 1 092, на Нижегородскую область – 291, на Республику Бурятия – 255, на Республику Крым – 210, на Воронежскую область – 209, на Свердловскую область – 183, на Ростовскую область – 177, на Тверскую область – 171, на Забайкальский край – 169, на Брянскую область – 167, на Красноярский край – 159, на Новосибирскую область – 154, на Иркутскую область – 153.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 368 513 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия – 0,09%, Республике Адыгея – 0,1%.
За последние сутки в стране подтверждено 548 смертей, за весь период пандемии умерли 130 895 человек. За минувшие 24 часа выписаны 12 660 человек, за все время – 4 902 110.
Ранее ученые предположили, что детские праздники могут быть источником распространения COVID-19.
Авторы работы изучили распространение коронавируса после празднований дней рождений в январе – ноябре 2020 года. Анализ провели в 2,9 миллиона квартир и частных домов, в которых проживали более 6,5 миллиона человек. Выяснилось, что чаще всего заражения были связаны именно с днями рождения детей.
Все заведения общепита в Москве станут COVID-free
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