Ученые предположили, что детские праздники могут быть источником распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детские праздники могут становиться источником распространения COVID-19, предупреждают специалисты Гарвардской медицинской школы. Об этом пишет "Газета.ру".
Авторы работы изучили распространение коронавируса после празднований дней рождений в январе – ноябре 2020 года. Анализ провели в 2,9 миллиона квартир и частных домов, в которых проживали более 6,5 миллиона человек. Выяснилось, что чаще всего заражения были связаны именно с днями рождения детей.
Специалисты предполагают, что это связано с тем, что праздники в честь дня рождения ребенка устраиваются чаще и на них собирается больше человек. Кроме того, находясь на небольшой, плохо вентилируемой территории, гости вряд ли используют маски.
Ученые добавили, что использовали административные данные, а не записи о лабораторно подтвержденных случаях, поэтому реальная ситуация может отличаться. Также в работу не попали данные о бессимптомных случаях болезни, когда пациенты не обращались к врачам.
Ранее жителей России предупредили о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что несоблюдение гражданами мер, призванных остановить распространение коронавируса, повлечет за собой появление новых волн инфекции. Эксперт также добавил, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.
Ранее специалисты из Йельского университета нашли неожиданный способ защиты от коронавируса. Специалисты предположили, что простуда способна уберечь человека от COVID-19.
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