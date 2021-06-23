Ученые предположили, что детские праздники могут быть источником распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детские праздники могут становиться источником распространения COVID-19, предупреждают специалисты Гарвардской медицинской школы. Об этом пишет "Газета.ру".

Авторы работы изучили распространение коронавируса после празднований дней рождений в январе – ноябре 2020 года. Анализ провели в 2,9 миллиона квартир и частных домов, в которых проживали более 6,5 миллиона человек. Выяснилось, что чаще всего заражения были связаны именно с днями рождения детей.

Специалисты предполагают, что это связано с тем, что праздники в честь дня рождения ребенка устраиваются чаще и на них собирается больше человек. Кроме того, находясь на небольшой, плохо вентилируемой территории, гости вряд ли используют маски.

Ученые добавили, что использовали административные данные, а не записи о лабораторно подтвержденных случаях, поэтому реальная ситуация может отличаться. Также в работу не попали данные о бессимптомных случаях болезни, когда пациенты не обращались к врачам.

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