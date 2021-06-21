Обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в Мурманской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников сферы торговли, транспорта, а также некоторых других отраслей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб региона.

"В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы торговли, работников транспорта, сотрудников социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций, сотрудников сферы общепита", – говорится в сообщении Оперштаба.

О каком количестве сотрудников данных сфер идет речь, не уточняется.

Ранее губернатор региона Андрей Чибис заявил, что власти приняли решение ужесточить антиковидные ограничения на фоне роста заболеваемости. Так, вводится запрет на массовые мероприятия, закрываются театры и дома культуры, детские игровые площадки.

Кинотеатры смогут заполнять залы не более чем на 50% от их вместимости, а заведения общепита переходят в режим работы навынос. Кроме того, заселиться в местные гостиницы можно будет только привитым постояльцам либо тем, у кого имеются антитела или отрицательный тест на коронавирус.

Подобные меры уже приняты в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе.

На данный момент максимальная доля вакцинированного населения в России пока на Чукотке – 27,2%. 23,5% – в Белгородской области, и чуть менее в Ненецком автономном округе. За ними следуют Москва, Владимирская область и Чечня.

