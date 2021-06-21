Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В 65 регионах России зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с регионами в медицинском центре имени Бурденко.
"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", – передает ТАСС слова Мурашко.
Кроме того, под наблюдением медиков находятся порядка 465 тысяч пациентов, отметил министр.
За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, из которых 7 584 случая пришлось на Москву.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. Она также отметила, что регионам поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.
Из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Позже обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине.
В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
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