В Москве появились очереди на вакцинацию от COVID-19

В Москве увеличиваются очереди на вакцинацию от коронавируса. Для некоторых категорий она стала обязательной, другие же сознательно задумываются о том, как защитить себя и близких от тяжелого течения болезни.

Среди тех, кто обязан привиться, – сотрудники сферы услуг. Это те, с кем жители контактируют ежедневно: официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты, общественного транспорта.

Подробнее о том, что они говорят про вакцинацию и как устроен процесс на рабочих местах, – в сюжете телеканала Москва 24.